الشوالي ينتقد تغيير قوانين كرة القدم.. ويسخر من لاعب يونايتد

انتقد المعلق التونسي، عصام الشوالي، تراجع مستوى المواهب في الجيل الحالي من لاعبي كرة القدم، أثناء تعليقه على مباراة مانشستر يونايتد ونيوكاسل (0-1) في الدوري الإنجليزي الممتاز، مساء اليوم السبت عبر قنوات “بي إن سبورتس”.

واستشهد المعلق التونسي بثراء الأجيال السابقة بالمواهب، معددًا كثرة الأسماء البارزة في المنتخبات الكبرى مثل البرازيلي والأرجنتيني والألماني والإيطالي، بينما يتواجد حاليا بعض اللاعبين في نفس الفرق رغم ضعف مستوياتهم.كما انتقد الشوالي محاولات ابتكار كرات ملونة جديدة، وتغيير أنظمة اللعبة لمكافحة إهدار الوقت، معتبرا أن هذه الأمور تؤثر على كرة القدم بالسلب، رافضًا التعامل معها على غرار كرة اليد أو الكرة الطائرة.ومن بين التغييرات التي انتقدها أيضًا، رفع عدد المنتخبات المشاركة في كأس العالم إلى 48، وما صاحب ذلك من غياب الإثارة والتشويق في التصفيات، خاصةً في القارة الإفريقية، التي يرى أن ممثليها في المونديال المقبل أصبحوا معروفين من الآن.

وهاجم كذلك الارتفاع الكبير في أسعار بعض اللاعبين، بالمقارنة مع مردودهم، مشيرًا إلى أن بعد إنفاق كل هذه الأموال “يعتمد نادٍ بحجم مانشستر يونايتد على ظهير مثل لوك شاو في قلب الدفاع”.

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