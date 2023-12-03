بمساعدة حارسة عقار.. تخلص من صديقه

قررت جهات التحقيق إحالة عاطل وحارسة عقار في البساتين، لمحكمة جنايات القاهرة لاتهامهما بقتل سائق توكتوك، والاستيلاء على المركبة الخاصة به، وإلقاء جثته في مكان بعيد.

أمرت النيابة بدفن جثمان المجني عليه، وذلك بعد إيداع التقرير الطبي، والصفة التشريحية، وسماع أقوال أسرة المجني عليه، بعد أن كشفت التحقيقات الأولية، أن المتهمين تربطهما علاقة صداقة بالمجني عليه، وأنهما قررا التخلص منه لسرقة التوكتوك الخاص به، حيث طلب المتهم الأول من الضحية الذهاب إلى حارسة العقار لاستدراكه وقضاء بعض الوقت معها.

وأضافت التحقيقات، أن المجني عليه ذهب كما طلب منه صديقه، وأثناء جلوسهما أقدم المتهم الأول بمساعدة حارسة العقار المتهمة الثانية، على قتله وإلقاء جثته داخل الجراج، بعيدا عن المكان محل الجريمة، وقام المتهم الأول بأخذ التوكتوك وباعه لأحد الأشخاص بمنطقة شبرا، وعندما طلب منه الأوراق وعده بأنه سيحضرها، وعندما تأخر عليه ذهب لقسم الشرطة وحرر محضرا بالواقعة، وتبين من خلال الفحص أن صاحب التوكتوك مقيم بشبرا، ومحرر محضراً بتغيبه منذ 3 أيام.

وأكدت التحقيقات، أن المتهم اعترف بأنه باع له التوكتوك، وأنه تخلص من صاحبه بالقتل بمساعدة حارسة عقار بمنطقة البساتين، وأنهما تخلصا من الجثة داخل جراج في منطقة صقر قريش بالبساتين.

صدى البلد