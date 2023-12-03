مشروع قهوة وهمي يسبب جريمة خطف في التجمع

بدأت جهات التحقيق فتح التحقيق في واقعة خطف 3 متهمين لشخص في منطقة التجمع الخامس بالقاهرة، وقررت حجز المتهمين لحين صدور قرار ضدهم.

كشفت التحقيقات الأولية عن أن المتهمين دخلوا في مشادة كلامية مع أحد الأشخاص يستقل سيارته، فقاموا باصطحابه داخل سيارتهم ولاذوا بالفرار.

المتهمون اعترفوا بارتكاب الواقعة بسبب خلافات مالية بينهم وبين المجني عليه، لقيامه بالحصول على مبالغ مالية منهم مقابل إنشاء مقهى، إلا أنه قام بالاستيلاء عليها وتهرب منهم، فقاموا بالاتفاق على خطفه وتهديده لسداد المبلغ المالي وقاموا بتركه عقب تهديده وتعهده لهم بسداد المبالغ المالية، وتم عرضهم على الجهات المختصة لبدء التحقيق.

صدى البلد