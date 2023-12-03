حظيت تاجرة ذهب سودانية معروفة بإعجاب الآلاف من مرتادي مواقع التواصل الاجتماعي بالسودان وذلك بعد ظهورها وهي تتحدث في مؤتمر خارج السودان. وبحسب ما شاهد محرر موقع النيلين فقد طالبت د. سارة, الحضور من السودانيين بضرورة تعريف العالم بالسودان وثقافاته. وقالت في حديثها الذي وجد إعجاب المتابعين: (لمن أدخل في كل المنابر الكبيرة بقول أنا بنت مدينة قنتي بالولاية الشمالية وأمثل السودان). الخرطوم (أخبار الخليج 365)

كانت هذه تفاصيل خبر شاهد بالصورة والفيديو.. تاجرة ذهب سودانية تحظي بإعجاب المتابعين خلال حديثها في مؤتمر حاشد خارج السودان: (لمن أدخل في كل المنابر الكبيرة بقول أنا بنت مدينة قنتي وأمثل السودان) لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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