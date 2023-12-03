شاهد بالصورة.. في ظل الصراع المشتد بين المطربتين.. جمهور مواقع التواصل يرصد مقارنة بين ندى القلعة وهدى عربي (لديهن نفس عدد الأبناء وإحداهن تتفوق على الأخرى في أسعار حفلاتها)

استغلت صفحات فنية مهتمة بأخبار النجوم والمشاهير بالسودان الخلاف الذي نشب بين المطربتين الشهيرتين ندى القلعة, وهدى عربي.

وبحسب رصد ومتابعة محرر موقع النيلين فقد عقدت الصفحات مقارنة بين النجمتين وطرحتها على متابعيها لاختيار المطربة الأفضل.

وأوردت الصفحات أن القلعة والملقبة بسيدة الغناء تبلغ من العمر 46 سنة وتملك سيارتين في السودان من نوع (مرسيدس ورينج روفر) وتسكن في حي جبرة بالخرطوم ويبلغ سعر حفلها قبل الحرب مليون ونصف جنيه سوداني.

ووفقاً لمتابعات محرر موقع النيلين فإن سلطانة الطرب تبلغ من العمر 38 عام وتسكن في حي كافوري بمدينة بحري وتملك سيارة من نوع (لاند كروزر) ويتراوح سعر حفلها قبل الحرب ما بين 900 إلى 1300 مليون جنيه سوداني.

وأوردت الصفحات مفارقة قريبة وهي أن كل من النجمتين لديهن نفس عدد الأبناء, وكما هو معروف عن القلعة أن لديها إبنها وائل وبنتها ود, وكذلك هدى عربي لديها ولد وبنت.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)