السبب «أخته».. سيدة ترفع دعوى خلع ضد زوجها

تقدمت زوجة أمام محكمة الأسرة بدعوى خلع ضد زوجها بعدما قدمت ما يثبت مأساتها أمام المحكمة.

وقالت الزوجة في دعواها إنها تزوجت منذ ما يقرب من عامين من أحد أصدقائها خلال المرحلة الجامعية عقب حب بينهما استمر لفترة طويلة حتى كون شريك حياتها نفسه واستطاع أن يتقدم لها، ولم يكن يعلم الطرفان أنه عقب الزواج تتغير حياتهما ويتبدل الحب إلى حالة من الكره والعند تصل بهما إلى محكمة الأسرة.

وأضافت أنها عندما تزوجت سكنت في عقار عائلي خاص بزوجها في الطابق الأعلى من أسرته، وكانت لديه شقيقة مع مرور الوقت لاحظت تصرفاتها الغريبة معها وقسوتها عليها وشعرت بوجود غيرة بينهما وبدأت تشتكي لزوجها سوء معاملتها خاصة عقب تأخرها في الإنجاب، وبدأت تتلفظ بعبارات غير مرضية كلما اقتربت منها أو تصادف تقابلهما.

وأكدت أنه مع استمرار المناوشات والكلام الجارح منها وقفت أمامها وبدأت تلومها على الكلام القاسي وتدخلت والدتها وزاد الامر لمشاجرة كبيرة بينهما وحاولوا التعدي عليها بالضرب، وعندما أخبرته تعنت معها وطلب منها الاعتذار منهن ولكنها رفضت وتركت له المنزل، وعقب ذلك لم يأت لمصالحتها ولم يسأل عنها حتى مر على الانفصال ما يزيد من 3 أشهر فقررت اللجوء لمحكمة الأسرة والخلع خاصة عقب معرفتها أن شخصيته ضعيفة أمام أهله وغير متمسك بها وتركها في بيت عائلتها دون أي سؤال.

الخلع هو فراق الزوجة بعوض يأخذه الزوج منها، أو من غيرها، بألفاظ مخصوصة، ولا يمكن للزوج أن يعود إليها، وتقوم الزوجة بعرض مقدم المهر الذي قبضته من زوجها وتتنازل عن جميع حقوقها المالية وهي أولى الإجراءات الخاصة بنظر دعوى الخلع، والمهر هنا يقصد به المسمى بالعقد، ولكن إذا دفع الزوج أكثر منه قضت المحكمة برد الزوجة القدر المسمى والثابت بوثيقة الزواج، وانفتح الطريق للزوج أن يطالب، بما يدعيه بدعوى مستقلة أمام المحكمة المختصة.

صدى البلد