بالفورمال.. شاهد هيفاء وهبي تخطف الأنظار بجمالها

شاركت الفنانة هيفاء وهبي متابعيها أحدث إطلالاتها، في آخر ظهور لها عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات “إنستجرام”.

وخطفت هيفاء الأضواء بإطلالة مثيرة وجذابة، مرتديه بليزر جرئ، مما عكس جمالها وقوامها الممشوق ومعتمدة عليالمكيب الهادي الذي أبرز جمال وجهها.

الجدير بالذكر أن آخر أعمال هيفاء وهبي كان فيلم “رمسيس باريس” الذي عرض في موسم عيد الفطر 2023 فيلم”رمسيس باريس” بطولة هيفاء وهبي، محمد سلام، محمد ثروت، حمدي المرغني، محمود حافظ، سميرة مقرونومصطفى خاطر، وأوس أوس، جومانا مراد، ومصطفى البنا، أحمد كشك وسامى مغاوري، وتأليف كريم حسن بشيروإخراج أحمد خالد موسي، وإنتاج ريمون رمسيس وأحمد خالد موسى.

وتدور أحداثه في إطار كوميدى، حول انتقال مجموعة من المصريين من رمسيس إلى باريس كما تضمنت الرحلة كثيرا منالأحداث والمفاجآت، وسط مواقف كوميدية تقوم على الموقف، وتصل الأحداث ذروتها عندما يقررون تشكيل عصابة لسرقة لوحة الموناليزا من متحف اللوفر، وهم متنكرون.

صدى البلد