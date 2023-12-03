عقار يلتقي المدير العام للشركة السودانية للموارد المعدنية

التقى نائب رئيس مجلس السيادة الإنتقالي الأستاذ #مالك_عقار_إير اليوم بمدينة بورتسودان الاستاذ محمد طاهر عمر المدير العام للشركة السودانية للموارد المعدنية. وقال الأستاذ محمد طاهر في تصريح صحفي أنه قدم تنويرا لنائب رئيس المجلس حول خطط وبرامج ونشاطات الشركة والمشاريع التعدينية والدور الذي قامت به فى مجال التحصيل والإشراف على رسوم الدولة والتعدين التقليدي وقضايا المسؤولية المجتمعية للشركات على نطاق السودان. وأكد الأستاذ محمد حرصه على تطوير هذا القطاع. مشيراً إلى أن اللقاء تطرق إلى إنتاج وصادر الذهب الذي حققته الشركة السودانية للموارد المعدنية خلال الفترة الماضية و التحديات والمشاكل التي تواجه هذا القطاع وسبل تطويره. وأضاف أن نائب رئيس المجلس أكد دعمه لهذا القطاع خلال هذه المرحلة التي تمر بها البلاد جراء تداعيات تمرد مليشيا الدعم السريع المتمردة الإرهابية. إعلام مجلس السيادة

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