بالصور.. مكافحة التهريب بولاية البحر الأحمر تضبط أدوية وأدوات طبية مهربة

تمكنت إدارة مكافحة التهريب بولاية البحر الأحمر من ضبط عربة تحمل كميات كبيرة من الأدوية والمعدات الطبية المهربة. وأوضح الفريق شرطة حسب الكريم آدم النور أن قوات الجمارك بالمرصاد لكل محاولات التهريب التي تهدف إلى تخريب الاقتصاد وتهدد أمن وسلامة المواطنين، داعيا إلى اتباع الطرق والإجراءات الجمركية السليمة لاستيراد الأدوية والمعدات الطبية بعد استيفاء التصاديق اللازمة.

من جانبه أكد السيد اللواء شرطة/بابكر يوسف بابكر مدير الإدارة العامة لمكافحة التهريب أن قوات المكافحة في كافة الولايات تعمل بمهنية عالية وتنسيق محكم مع القوات النظامية الأخرى من أجل تحقيق الأهداف التي تعزز من استقرار البلاد الأمني والاقتصادي.

كما أوضح العميد شرطة/خالد محمد صالح مدير إدارة مكافحة التهريب بولاية البحر الأحمر أن الضبطية تمت بعد توفر معلومات تمت متابعتها بدقة عالية أسفرت عن ضبط المركبة المستخدمة في عملية التهريب والمضبوطات المتمثلة في عقاقير طبية واسطوانات أخذ العينات الخاصة بالمعامل بجانب كميات من لاصق الجروح وبدرة أطفال طبية ومزيلات.

المكتب الصحفي لشرطة السودان