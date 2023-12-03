تخريج الدفعة (١٤أ) سجون بولاية النيل الأبيض واستعراض الطابوى الشهري

شهد اللواء شرطة سيف الدين أحمد الحاج مدير شرطة ولاية النيل الابيض اليوم الطابور الشهري لقوة الولاية كما شهد ايضا تخريج الدفعة (١٤أ) سجون بحضور مدراء الإدارات العامة والمتخصصة. اللواء شرطة سيف الدين اشاد بالدفعة المتخرجة معتبرها إضافة حقيقية لقوة سجون الولاية لما تلقته من تدريب متقدم سيعينها علي أداء واجبها اضافة ، حاثاً القوة المتخرجة على بذل الجهد حتى تكون الشرطة في المقدمة وتأدية واجبها بكل امانة، محييا الدور الذي تقوم به القوات المسلحة والقوات النظامية الأخرى الذين يمسكون على الزناد من أجل الانتصار وعودة الأمن والأمان للبلاد، مشيراً إلى أن الشرطة تسير نحو الريادة في ظل الأحداث التي تحتاج للتكاتف والتعاضد وعكس الوجه المشرق للولاية. العميد شرطة الطيب عبد الحميد علي مدير السجون والإصلاح بالولاية أوضح أن الدفعة المتخرجة تلقت تدريبا متكاملا في شتي العلوم العسكرية مما يمكنها من تأدية واجباتها تجاه النزلاء ، محييا شرطة الولاية ورئاسة السجون بالولاية لما بذلته من مجهودات كبيرة بما سيكون له أثر طيب على اداء العمل خلال الفترة القادمة. يذكر ان الاحتفال تم من خلاله تكريم المتميزين من الدفعة المتخرجة وتحفيز المميزين من الادارات العامة والمتخصصة. المكتب الصحفي لشرطة السودان

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