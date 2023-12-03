التأمين الصحي بالجزيرة يدشن مبنى مستشفى طب العيون والأشعة التشخصية بمدني

أكد الدكتور فخر الدين علي يس مدير صندوق التأمين الصحي فرع ولاية الجزيرة أن تنفيذ مشروع المركز التشخيصي ومستشفى طب وجراحة العيون بمدني تم بعد دراسة لحوجة الجزيرة والولايات المجاورة لخدمات العيون والخدمات التشخيصية المتخصصة .

وأعلن لدى مخاطبته صباح اليوم الإحتفال بتدشين التسليم الأولي لمبنى مستشفى طب وجراحة العيون ومجمع الأشعة التشخيصية وذلك بحضور الدكتور محمد أبو القاسم ممثل المدير العام للصندوق القومي للتأمين الصحي والأستاذ مزمل عبد الرحمن أبو بكر المدير العام لمصرف الإدخار والتنمية الإجتماعية ولفيف من المسؤولين بالمصرف والتأمين الصحي، أعلن إن المبنى تم تشييده بتمويل كامل من مصرف الإدخار في مساحة 1200 مترا مربعا بكلفة 755 مليون جنيهاً.

وأشار للترتيبات الجارية مع رئاسة الصندوق وحكومة الولاية لتوفير أحدث الأجهزة التشخيصية والمعدات الطبية مثمناً إسهامات حكومة الولاية ووزارة الصحة في دعم تنفيذ المشروع .

من جانبه ثمن المدير العام لمصرف الإدخار الشراكة مع التأمين الصحي في خدمة محدودي الدخل وقال إن تمويل المشروع يرمي لتوفير الخدمات الطبية النوعية للشرائح الضعيفة في المجتمع، ولفت إلى أن التمويل تم في ظروف إقتصادية حرجة، مشيداً بالشركة المنفذة وإلتزامها بالتسليم في الوقت المتفق عليه.

فيما أبان ممثل المدير العام للصندوق القومي للتأمين الصحي أن الشراكة مع المصرف قديمة وناجحة في تنفيذ مشروعات الصندوق، قاطعاً بأن المبنى يخدم أهداف الصندوق القومي في توطين الخدمات الطبية المتخصصة بعد خروج الخرطوم عن الخدمة بفعل الحرب وتقليل الإحالة في أمراض العيون من الجزيرة وولايات القطاع الأوسط.