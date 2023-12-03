اشاد الاستاذ ضوالبيت جمعة إيبا المدير التنفيذي لمحلية غبيش بولاية غرب كردفان بدور الجهات المانحة والداعمة للمتضررين من الحرب وفي مقدمتها مركز الملك سلمان للإغاثة. وشدد لدى تدشينه بداية توزيع الاغاثة المقدمة من مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الانسانية والتي وصلت للوافدين للمحلية نتيجة للحرب الدائرة بالخرطوم وعدد من الولايات، شدد على ضرورة احكام ألية التوزيع ومتابعتها والتأكد من وصولها للفئات المستهدفة حسب الدراسة المعدة . كما أثنى على الدور الكبير لمفوضية العون الإنساني والرعاية الإجتماعية لتسهيلهما كافة إجراءات وصول الإغاثة للمحلية في ظل الظروف القاسية التي يعيشها المواطن. من جهته أكد التجاني محمد سالم مدير الرعاية الاجتماعية بمحلية غبيش على دور الرعاية في تسهيل عملية التوزيع معلناً عن وصول حصة المحلية كاملة ولعدد ٢,١٠٠ أسرة وافدة. سونا

كانت هذه تفاصيل خبر تدشين توزيع إغاثة الوافدين لمحلية غبيش بسبب الحرب لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على كوش نيوز وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.