طائرات مسيرة تستهدف سفينة لنقل البضائع فى البحر الأحمر

أفادت رويترز نقلًا عن مصادر بحرية، بأن طائرات مسيرة استهدفت سفينة لنقل البضائع في البحر الأحمر، حسبما أوردت قناة القاهرة الإخبارية، في نبأ عاجل.

وأعلنت جماعة الحوثي اليمنية عن استهداف سفينتين إسرائيليتين في باب المندب، صباح الأحد.

وقال المتحدث العسكري للحوثيين يحيى سريع، في بيان مصور عرضته قناة “القاهرة الإخبارية”: “عملية استهداف السفينتين الإسرائيليتين جاءت بعد رفضهما رسائل التحذير”.

وأضاف: “استهدفنا السفينة الإسرائيلية الأولى بصاروخ بحري، والثانية بطائرة مسيرة عسكرية”.

القاهرة الإخبارية