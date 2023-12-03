محافظ الرئاسة بالنيل الازرق يتفقد معسكرات التدريب للمستنفرين بجبال الأنقسنا

الدمازين - النيل الأزرق تفقد الاستاذ عبدالغني دقيس خليفة محافظ شئون الرئاسة نائب رئيس اللجنة العليا لدعم القوات المسلحة بإقليم النيل الأزرق، معسكرات التدريب بجبال الأنقسنا والوقوف على المراحل الاخيره لتخريج المستنفرين في منتصف يناير. وامتدح دقيس تدافع الشباب والادارات الاهلية والاستجابة لنداء القائد العام للقوات المسلحة السودانية رئيس المجلس السيادي الانتقالي الفريق اول ركن عبدالفتاح البرهان. وبشر دقيس باقتراب النصر بالخرطوم وانه لا مجال للعملاء والمرتزقة والمتمردين الذين دمروا بيوت المواطنين وخربوا المؤسسات الخدمية. ودعا دقيس الجميع للوقوف صفا واحدا خلف القوات المسلحة وأنه لا بديل لشعار جيش واحد شعب واحد وطرد كافة المرتزقة من العاصمة القومية والولايات التي تأثرت بالحرب. سونا

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