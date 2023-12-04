شاهد بالصور.. الفنانة هدى عربي تخطف الأضواء بإطلالة ملفتة وأنيقة من حفلها الضجة بالدوحة

نشرت الفنانة السودانية الشهيرة هدى عربي, صور حفلها الضجة الذي أحيته بالعاصمة القطرية الدوحة الأسبوع الماضي. وبحسب رصد ومتابعة محرر موقع النيلين فقد نشرت سلطانة الطرب صور الحفل عبر حسابها الرسمي والمتابع على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك. وخطفت الفنانة الأضواء بإطلالة ملفتة وأنيقة خلال الحفل الذي حضره جمهور غفير من أبناء الجالية السودانية بالدوحة أمتلأت به جنبات القاعة. الخرطوم (أخبار الخليج 365)

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