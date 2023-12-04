نشرت صفحات تنشط على عملاق مواقع التواصل الاجتماعي فيسبوك بالسودان مقطع فيديو أثار ضجة واسعة بعد تداوله على السوشيال ميديا. وبحسب رصد ومتابعة محررة موقع النيلين فقد أظهر المقطع فتاة سودانية وهي تقدم فواصل من الرقص الفاضح عبر هز وسطها وصدرها بطريقة مثيرة. الفتاة عرضت نفسها لانتقادات لاذعة من قبل المعلقين على المقطع الذي رقصت من خلاله على أنغام الأغنية الهابطة (صبجة بت المايقوما). الخرطوم (أخبار الخليج 365)

كانت هذه تفاصيل خبر شاهد بالصورة والفيديو.. فتاة سودانية تقدم فاصل من الرقص الفاضح عبر هز وسطها وصدرها بطريقة مثيرة على أنغام (صبجة بت المايقوما) لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على كوش نيوز وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.