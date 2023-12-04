تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي بالسودان وعلى نطاق واسع صورة حديثة لأحد كباتن نادي الهلال السوداني السابقين. وبحسب رصد ومتابعة محرر موقع النيلين فقد أظهرت الصورة قائد الهلال السابق عبد اللطيف سعيد “بوي”, وهو يعمل في مناطق تنقيب الذهب. وظهر “بوي” رفقة عدد من زملائه العاملين معه في مجال التنقيب عن الذهب, وأكدت الصفحات الناشرة للصورة أن الظروف الصعبة التي يمر بها السودان عامة قد أجبرت قائد الهلال السابق على العمل مجال التنقيب الشاق. محمد عثمان _ الخرطوم النيلين

كانت هذه تفاصيل خبر شاهد بالصورة.. بسبب الظروف الصعبة التي تمر بها البلاد.. كابتن الهلال الشهير يتجه للعمل في مناطق التنقيب عن الذهب لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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