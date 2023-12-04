الحالة المعلوماتية العالمية هشة

لم يكن أحد بمقدوره أن يتخيل أن التقدم العملى والمادى والأداتى المُطرد والمذهل فى الحالة المعلوماتية العالمية يمكن أن تواكبه حالة من الهشاشة المعلوماتية كتلك التى نعيشها حاليا.

فبموازاة كل هذا التدفق المعلوماتى العالمى الهائل، يتعزز العوار فى حالتنا المعلوماتية، ويزدهر الغموض والتضارب، وتتراجع المعانى، وتقل الحقائق.

إنه عصر المعلومات ووسائطها التى تتكاثر بلا هوادة، ومن بينها بطبيعة الحال وسائل «التواصل الاجتماعى»، التى «أعطت صوتا لمن لا صوت له»، ومكّنت الناس فى بقاع الأرض المختلفة من الاتصال، والإدلاء بالإفادات، والتعبير عن الآراء.. فكيف تلا هذا «الكمال» المفترض نقصان قد يطيحه ويقوض معناه؟.

حسنا فعلت مكتبة الإسكندرية، التى نظم مركز الدراسات الاستراتيجية بها حلقة نقاشية، فى الأسبوع الماضى، تحت عنوان «تحديات تداول المعلومات فى العصر الرقمى.. بين المصداقية والشائعة»، وهى الحلقة التى أدارها ببراعة مدير المكتبة، وأستاذ علم الاجتماع القدير، الدكتور أحمد زايد، وشارك فيها الدكتور عبدالعزيز بن صقر، رئيس مركز الخليج للأبحاث، والدكتور ماجد عثمان، رئيس مركز «بصيرة»، والدكتور عزالدين عبدالرحمن عوف، مستشار الأكاديمية العسكرية للدراسات العليا والاستراتيجية، إضافة إلى كاتب تلك السطور.

وفى تلك الحلقة النقاشية، ظهر توافق كبير بين مُيسر النقاش والمتحدثين كلهم على أن الحالة المعلوماتية العالمية والمحلية تطرح تحديات كبيرة فى الآونة الحالية، وأنها تنطوى على فرص كبيرة، وعلى مخاطر كبيرة أيضا.

أما كاتب تلك السطور، فقد ركز مداخلته على مناقشة الاستجابة المعلوماتية لأربعة من الأحداث العالمية، التى أظهرت هشاشة واضطرابا معلوماتيا كبيرا، وفتحت الباب أمام أسئلة ضرورية ومُلحة عن الجهود التى يجب أن تُبذل، عالميا ومحليا، لتجاوز هذه الهشاشة وهذا الاضطراب.

ولم يكن الحدث الأول فى تلك الأحداث سوى «كوفيد- 19»، الذى واكبته «جائحة معلوماتية» تجسدت فى شيوع الأخبار المُضللة، وازدهار آليات التزييف العميق، والتلاعب، والتدليس، بما أوقع ضحايا بأعداد كبيرة، وأنتج حالة من التضارب والغموض، أثرت سلبا فى جهود الاستجابة الصحية، وفاقمت مخاطر الجائحة الطبيعية. أما الحدث الثانى، فكان الحرب الروسية- الأوكرانية، التى أنتجت حالة من «الاحتكار المعلوماتى»، شارك فيها المجال المعلوماتى الروسى والغربى على قدم المساواة. إذ تبادل الجانبان حجب وسائل إعلام، وإسكات أصوات معارضة، وفرض قيود على التغطيات الإعلامية، بينما تباريا فى «نزال معلوماتى» استخدم الكثير من تقنيات التزييف والتلاعب.

وتجسد الحدث الثالث فى الحرب التى يشهدها السودان راهنا، وهى حرب عانت من حالة «تعتيم معلوماتى»، كاملة الأركان، إذ تحفل الحرب الأهلية فى السودان بكوارث ومآس وانتهاكات كبيرة، لكنها لا تحظى بالحد الأدنى من الاهتمام المعلوماتى الإقليمى أو العالمى.

وبينما غادر المراسلون والصحفيون الأجانب البلاد قبل أكثر من ستة شهور، خوفا على حياتهم، وبسبب عدم وجود أى قدر من الحماية لهم، تشكو نقابة الصحفيين السودانيين ومنظمات المجتمع المدنى من صعوبة توافر المعلومات عن حقائق الصراع وتطوراته، وهو الأمر الذى سيعوق أى استجابة فى الاتجاه الصحيح، وسيفاقم مخاطر الصراع وتكاليفه.

أما الحالة الرابعة، فتتعلق بالحرب فى غزة، حيث واكبتها حالة معلوماتية يمكن تسميتها حالة «الواقع الموازى»، إذ ظهرت سرديتان أساسيتان بخصوص تلك الحرب، أولاهما تعبر عن المنظور الفلسطينى، وثانيتهما تعبر عن المنظور الإسرائيلى- الغربى، وكلتا السرديتين لا تعكس حقائق متوازنة وموضوعية، بقدر ما تجسد تنافرا وانحيازا ونزعا من السياق.

لقد بدا واضحا أن المعلومات والتقييمات التى تتعلق بالحرب فى غزة تخضع لكثير من القيود، وتعانى انتهاكات بدواعٍ تنظيمية، أو من دون أى تسويغ، ومن ذلك ما ظهر من منع بعض الآراء، ومعاقبة بعض أصحاب المواقف، أو شيطنتهم وتلطيخ سمعتهم، بطرق شتى، لأنهم يطرحون سردية مغايرة للسردية المُراد لها الرواج فى كل مجتمع من المجتمعات.

الحالة المعلوماتية العالمية تعانى اضطرابا شديدا، وقد أظهرت ضعفا وقابلية للتقييد والتلاعب فى مفاصل مهمة، حيث انتقلت من «شيوع الأخبار الزائفة» فى «كوفيد- 19»، إلى «الاحتكار» فى الحرب الروسية- الأوكرانية، قبل أن تمر بـ«الصمت والتعتيم» فى حرب السودان، وتصل إلى «الواقع الموازى» فى حرب غزة، وهو واقع ينتصر لطرف من الطرفين على حساب الحقيقة.

ولذلك، فقد دعا المشاركون فى ندوة «تحديات تداول المعلومات فى العصر الرقمى» إلى ضرورة تطوير السياسات الوطنية والعالمية الهادفة إلى تعزيز حالتنا المعلوماتية، بما يحقق التوازن بين التقدم العملى والأداتى من جانب، والوفاء بالمهمة من جانب آخر.

د. ياسر عبدالعزيز – المصري اليوم

