بالصور.. بمناسبة أعياد الشرطة السودانية والعربية .. شرطة ولاية الجزيرة تخرج الدفعة 63

شهد اللواء شرطة فضل عبده فضل مدير شرطة ولاية الجزيرة صباح اليوم بميدان التدريب مراسم تخريج الدفعة 63 بحضور مداء الدوائر والإدارات المختلفة والضباط والصف والجنود وحشد كبير من الأسر.

وخاطب مدير شرطة الولاية طابور الدفعة المتخرجة عقب الاستعراض، مثمناً عظمة الدور الذي تلعبه الشرطة السودانية في خدمة المجتمع والتي ظلت تسلم الراية أجيالاً وراء أجيال مقدمة خلال هذه الفترة التضحيات الكبيرة من أجل أمن وسلامة المواطنين. وقال إن العمل بالشرطة شرف عظيم ، وأوصى سيادته الدفعة بالتحلي بمكارم الأخلاق والهمة العالية في أداء واجباتهم ،وتقدير المسئولية ، وأشاد مدير شرطة الولاية بالدور الذي تقوم به إدارة التدريب بتأهيل منسوبي الشرطة، ورفع مقدراتهم.

وكان مدير إدارة التدريب قد ألقى كلمة قدم خلالها شرحاً وافيا عن البرنامج التدريبي الناجح الذي تلقته الدفعة ٦٣، مشيرا إلى اجتياز المجندين كافة الامتحانات بنجاح في القانون والرماية والميدان، شاكرا رئاسة شرطة الولاية على دعمها لخطط وبرامج إدارة التدريب، هذا وقد اشتمل البرنامج على تستعراض الطابور ، وعدد من المناشط.

المكتب الصحفي لشرطة السودان