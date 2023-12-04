مباريات الجولة الثالثة لدوري مجموعات أبطال افريقيا تنطلق الجمعة

الهلال السوداني تنطلق مباريات الجولة الثالثة لدوري مجموعات أبطال افريقيا الجمعة القادمة وفيما يلي تورد – سونا – جدول مباريات الجولة الثالثة لدور المجموعات لدوري أبطال إفريقيا 2023-2024 ، التي يشارك فيها الهلال ممثلا للسودان .

الجمعة 8 ديسمبر :

النجم الساحلي التونسي – الهلال السوداني التاسعة مساء بتوقيت السودان ، باستاد حمادي العقربي بتونس الأهلي المصري – شباب بلوزداد الجزائري السادسة مساء ، باستاد السلام – مصر ميدياما الغاني – يانغ افريكانز التنزاني السادسة مساء ، باستاد بابا يارو – غانا السبت 9 ديسمبر : جوانينغ جالاكسي البوتسواني – أسيك أبيدجان العاجي الثالثة عصرا ، باستاد فرانسيس تاون – بوتسوانا نواذيبو الموريتاني – مازيمبي الكنغولي السادسة مساء ، باستاد شيخا ولد بيديه – موريتانيا الترجي التونسي – بيترو أتلتيكو الأنغولي التاسعة مساء ، باستاد حمادي العقربي – تونس الوداد المغربي – سيمبا التنزاني التاسعة مساء ، باستاد مراكش – المغرب الأحد 10 ديسمبر :

ماميلودي صنداونز الجنوب إفريقي – بيراميدز المصري الثالثة عصرا ،

بإستاد لوفتس فيرسفيلد – جنوب إفريقيا . سونا

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