تدشين منحة الملك سلمان بمحلية شيكان

دشن الأستاذ عبدالناصر عبدالله محمد المدير التنفيذي لمحلية شيكان ولاية شمال كردفان بإدارية أبوشراء المنحة السعودية من مركز الملك سلمان (دقيق قمح) بحضور مفوض العون الإنساني بولاية شمال كردفان المنهدس طارق أمين أبو البشر ومدير وحدة ابوشراء الإدارية الاستاذة خديجة حماد وعدد من مديري الوحدات الإدارية بالمحلية ورئيس وأعضاء لجنة التوزيع. وأكد المدير التنفيذي لمحلية شيكان الأستاذ عبدالناصر عبدالله حرص المحلية لتوصيل هذا المنحة لمستحقيها بمواقعهم مجانا مبيناً بأن المحلية التزمت بجميع التكاليف الإدارية لضمان وصولها وفقا لتوجيهات والي ولاية شمال كردفان، مشيداً بالتنظيم الجيد بالوحدة الإدارية والتنسيق الكبير بين لجان الأحياء والمستفيدين، وتقدم بالشكر لمركز الملك سلمان لدعمه للمتأثرين بالحرب. من جانبه أكد مفوض العون الإنساني بولاية شمال كردفان المهندس طارق أمين أبو البشر أكد بأن المحلية استلمت حصتها بعدد (10.000) جوال وزن (25) كيلو، مبينا أن المنحة تم توزيعها بإشراف من لجنة الطوارئ بالولاية ليتم توزيعها على المراكز الإدارية ومن ثم الى المستهدفين من الأسر المستضيفة والمتأثرين بالحرب بجانب الأسر المتعففة وذوي الإحتياجات الخاصة وذلك حسب الضوابط الموضوعة لذلك. من جهته قال رئيس اللجنة العليا لتوزيع المنحة الأستاذ محمود الأعيسر بان هذه الدفعة الأولى وستأتي دفعات اخرى حتى تعم كافة المستهدفين، وأضاف انه تم توزيعها بنسب متفاوتة على مستوى الوحدات الإدارية حسب الكثافة، وتقدم بالشكر للقوات المسلحة لحماية هذه المنحة حتى يتم إيصالها لمستحقيها. كما أوضحت مدير وحدة إدارية أبوشراء بمحلية شيكان الأستاذة خديجة حماد بأن الحصة بعدد (800) جوال زنة (25) كيلو لعدد (17) حي لإدارية أبوشراء يتم توزيعها على المستفيدين حسب الضوابط الموضوعة للأسر المتأثرة بالحرب والمستضيفة . وتقدمت بالشكر الى اللجنة العليا ومحلية شيكان لاختيار الإدارية لبداية برنامج التوزيع مؤكدة حرصها على توزيع المنحة للمستفيدين مجانا. سونا

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