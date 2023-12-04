حكومة القضارف تشيد بدور اليونيسف في مجالات المياه والتعليم والصحة

بحث والي القضارف المكلف الاستاذ محمد عبدالرحمن محجوب لدى لقائه بمكتبه اليوم وفد منظمة اليونيسف بالسودان الذي ضم نائب مندوب اليونسيف بالسودان السيدة مارى لويس ايفلتون ورئيس قسم التعليم بالمنظمة السيدة سيمون ميس بحضور مدير عام وزارة التربية والتوجيه الاستاذ عبدالوهاب ابراهيم عوض ومدير عام وزارة الصحة التنمية الاجتماعية الاستاذ عبدالناصر حسن علي ومدير عام وزارة المالية والقوى العاملة بالولاية الاستاذة نجاة احمد محمد، بحث تعزيز اوجه التنسيق والشراكة بين حكومة الولاية والمنظمة فيما يلي تنفيذ البرامج الخدمية في مجالات المياه والتعليم والصحة واصحاح البيئة وحماية الاطفال . ورحب والي القضارف المكلف بالوفد مجددا اشادة حكومة الولاية بمساهمات اليونيسف في تنفيذ العديد من المشروعات التنموية بكافة محليات الولاية في الفترة السابقة والدور المنتظر ان تلعبه المنظمة في الفترة المقبلة نسبة لحاجة الولاية للمزيد من التدخلات في المجالات الخدمية المختلفة. فيما شكرت نائب مندوب منظمة اليونيسف حكومة الولاية على تعاونها المثمر مع المنظمة مجددة عزم المنظمة على الاستمرار في شراكاتها مع الولاية في تنفيذ العديد من المشاريع التنموية بالولاية في الفترة المقبلة. سونا

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