ضبط مواد غذائية منتهية الصلاحية بمروي

ضبطت وحدة مروي الإدارية، كميات من السلع والمواد الغذائية المنتهية الصلاحية.

وقال مدير وحدة مروي الإدارية، محمد سليمان محمد، إنّ السلع والمواد الغذائية قد تم ضبطها من خلال حملات تفتيشية للجنة رقابة الأطعمة والمواد الغذائية بالوحدة بأسواق مروي، تنقاسي ونوري، مناشداً المواطنين بالحرص على مراجعة صلاحية المنتجات الغذائية قبل الشراء، حفاظاً على صحهتم وسلامتهم – بحسب وكالة السودان للأنباء.

من جانبها، أكدت مديرة الشؤون الصحية بوحدة مروي الإدارية، إنتصار علي حسن، استمرارية مثل هذه الحملات، وأثنت على جهود ضباط الصحة ومساعدي الملاحظين والعمال في تنفيذ الحملات.

وحثّت التجار بمساعدة اللجنة بضرورة الإبلاغ عن المواد المنتهية الصلاحية وعدم عرضها للبيع.

صحيفة السوداني