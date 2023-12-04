السفارة السودانية بالرياض: بدء تسليم الدفعة الثالثة من الجوازات الثلاثاء القادم

أعلنت سفارة السودانية الأحد بالمملكة العربية السعودية بالرياض عن بدء تسليم الدفعة الثالثة من جوازات السفر للمقيمين وذلك اعتبارا من يوم بعد غدا الثلاثاء. حيث أفاد القائم بأعمال السفارة بالإنابة مهند عمر عباس عجبنا لـ(سونا) أن الجوازات التي وصلت هي التي تم إصدارها خلال شهري أكتوبر ونوفمبر وعددها (8,483) جواز. كما اشار إلى انه سيتم تسليم الجواز لصاحبه او تبوكيل شرعي او تفويض عبر تطبيق ناجز او بمقابلة مدير الجوازات بالسفارة مع إحضار الايصال والجواز القديم مع امكانية استخدام خدمة البريد السريع للذين هم خارج منطقة الرياض . سونا

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