برمة: انهيار مفاوضات جدة يشكل خيبة أمل للسودانيين

قال رئيس حزب الأمة القومي، فضل الله برمة ناصر، إنّ انهيار مفاوضات جدة يشكل خيبة أمل للشعب السوداني.

وقال بيان لرئيس الحزب تلقته (السوداني): “في الوقت الذي ينظر فيه الشعب السوداني إلى مفاوضات جدة للوصول إلى اتفاق يرفع عنه مآسي الحرب اللعينه بالاتفاق على وقف إطلاق ينهي معاناته ويعيد الاستقرار إلى بلادنا تنتهي هذه الجولة دون تقدم يذكر”.

وأضاف البيان أن “التصعيد الإعلامي والخطابات غير الحكيمة تشير إلى عدم توفر الإرادة السياسية لدى أطراف الحرب لتنفيذ ما اتفق عليه في الجولات السابقة والوصول لاتفاق لوقف إطلاق النار”.

وأشار البيان إلى أنه على مدى سبعة أشهر كانت المناورات السياسية في العملية التفاوضية هي السمة الغالبة، وإنّ معاناة الشعب السوداني هي آخر اهتمامات طرفي الحرب وداعميهم وهو أمرٌ مؤسفٌ للغاية، وإنّ حزب الأمة القومي يُحمل الطرف المتشدد مسؤولية فشل المفاوضات.

وأكد برمة أن إنجاح عملية التفاوض تحتاج لإرادة سياسية وإعلاء للمصلحة الوطنية والوصول لقناعة بأن الحرب لا يمكن أن تحقق أي مكاسب وأن المكاسب الحقيقية في اتخاذ القرارات الشجاعة بالإقبال على التفاوض بإرادة للوصول إلى سلام حقيقي.

وتابع: “إن التصريحات غير المسؤولة وتوزيع الاتهامات والتنصل عن المسؤوليات تؤكد عدم توفر هذه الإرادة للوصول إلى اتفاق”.

وناشد الطرفين بضرورة الالتزام بتعهداتهما واستشعار المسؤولية الوطنية والعمل الجاد على إنجاح العملية التفاوضية في جدة للوصول لسلام حقيقي.

وأكد البيان أنّ هزيمة الحرب تتحقق بتوحد الشعب السوداني حول الموقف الرافض لاستمرار الحرب ولذا فإن حزب الأمة القومي يناشد كافة القوى الوطنية بتوحيد جهودها في مواجهة الداعين لاستمرار الحرب الذين يهددون وحدة وسلامة الوطن، ودعم الجهود المبذولة في منبر جدة التفاوضي، الذي بذل فيه الوسطاء كل ما في وسعهم من دعم لمساعدة الطرفين للوصول إلى اتّفاقٍ.

صحيفة السوداني