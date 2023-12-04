قالت مصادر لـ”الشرق” بأن وفد “الدعم السريع” بمنبر جدة برئاسة العميد عمر حمدان عاد إلى الإمارات العربية المتحدة. وقالت مصادر لـ”الشرق” بأن وفد القوات المسلحة السودانية بمنبر جدة برئاسة اللواء محجوب بشري سيعود إلى بورتسودان يوم الثلاثاء. الشرق للأخبار

كانت هذه تفاصيل خبر اللواء محجوب بشري سيعود إلى بورتسودان وعمر حمدان إلى إلى الإمارات العربية المتحدة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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