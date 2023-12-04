«عربية قطعت عليّ الطريق» .. اعترافات المتهم في حادث مصرع الفنان أشرف عبد الغفور

أمرت النيابة العامة بمدينة السادس من أكتوبر، اليوم الاثنين، بحبس الفنان التشكيلي المتهم بالتسبب في حادث مصرع الفنان أشرف عبدالغفور وإصابة زوجته إثر تصادم سيارتهما أعلى طريق «مصر- إسكندرية» الصحراوي بنطاق الواحات بمدينة السادس من أكتوبر، أمس، 4 أيام على ذمة التحقيقات.

وجاء بأقوال المتهم بـ حادث الفنان أشرف عبدالغفور ويُدعى «مهند»، أمام النيابة، بأنه فوجئ بسيارة الفنان أشرف عبدالغفور أثناء مروره من عند نزلة كوبري، فصدمه دون أن يقصد، موضحًا أن سبب الحادث ظلام الطريق، مشيرًا إلى محاولته أن يفادي سيارة الفنان ولم يتمكن كون سيارة أخرى قطعت عليه الطريق.

ووجهت النيابة، للمتهم ارتكاب جريمتي: القتل الخطأ، والإصابة الخطأ، واستعجلت التقارير الفنية بشأن تحليل عينة من دمائه وبيان تعاطيه مواد مخدرة من عدمه، إضافة إلى فحص السيارتين محل الحادث.

كانت الشرطة ضبطت المتهم فور وقوع الحادث، وأحالته للنيابة العامة التي أصدرت قرارها المتقدم، إذ كشفت التحقيقات في واقعة وفاة الفنان أشرف عبدالغفور أنه أثناء سيره بسيارته رفقته زوجته اصطدمت بهما سيارة من الخلف يقودها فنان تشكيلي- 33 عامًا، ما أسفر عن تهشم الجزء الخلفي للسيارة بالكامل والجزء الأمامى، وتهشم السيارة المتسببة في الحادث من الأمام.

وشيعت جنازة الفنان أشرف عبدالغفور من مسجد الشرطة بالشيخ زايد، بحضور عددًا كبيرًا من نجوم الفن لمواساة ابنته ريهام عبدالغفور، ومنهم: الفنان أحمد السقا وحنان مطاوع، وأيتن عامر، وأشرف زكي، نقيب المهن التمثيلية، وحمزة العيلي، ومحمد جمعة.

ومقرر إقامة عزاء الفنان القدير، مساء غد.

المصري اليوم