موظفة أمام محكمة الأسرة: «رجعت من الشغل لقيت زميلتى اللى في أجازة مرات جوزي»

شهدت محكمة الأسرة، دعوى خلع أقامتها موظفة شابة ضد زوجها، وقالت المدعية، أن سبب طلبها الخلع لعدم تقديره لها وارتكابه جرما لا يغتفر .

وقفت الموظفة أمام محكمة الأسرة – جمهورية مصر – قائلة: «اللى عمله فيا جوزى لاتقبله أي سيدة ،إنه خان العيش والملح ،ولم يقدر وقوفى بجانبه في أوقات أزماته».

وتابعت المدعية في دعوى الخلع: «كنت أعيش حياة مستقرة منذ زواجى وأنجبت طفلا واحد بعد 5 سنوات من الزواج ،اهتمت به بشدة لكونه جاء بعد فترة كبيرة من تلقى العلاج ،ورغم اهتمامى به لم أنسى زوجى كنت أعاملة كزوج وابن وأخ كان بالنسبة لى كل حياتى ،لم يشعرني يوما بشعور مخالف لى ،كان يبادرنى نفس الاهتمام لكن الشيطان دخل بينا وتسبب في خراب بيتنا».

وذكرت المدعية أمام محكمة الأسرة: «كان عندى زميله بالعمل توطدت علاقتنا واعتادت زيارتى بمنزلى ،ونظرا لترددها الكثير على منزلى تعرفت على زوجى وكانت تخرج معانا لدرجة أصبحت عضو هام في العائلة كل أفرادها من شقيقتى وبنات خالتى كانوا يعرفوها ويدعوها في المناسبات ،لكنها في الفترة الأخيرة كانت تصرفاتها غير لائقة مع زوجى ،ولم أشك فيه لثقتى به»

واستكملت حديثها: «ذهبت إلى عملى ووجدتها غائبه ،اتصلت عليها مرات عديدة فكان هاتفها غير متاح، واندهشت مما حدث ،لكونها كانت على اتصال بيا قبلها بيوم وأكدت بأنها هتأتى إلى العمل ،واستأذنت قبل معاد عملى بساعة لإحضار ابنى من الحضانه ووصلت البيت وأنا بفتح باب الشقة سمعت صوت ،تخيلت إنى نسيت التليفزيون دون إطفائه، ودخلت لقيتها مرات جوزى وفي بيتى مع زوجى الذي حضر مبكرا من العمل على غير عادته ،أصيبت بالصدمة ،لان الوضع كان غير طبيعى ،ابتكرا الاثنين حيله بإنها حضرت لزيارتى وكان زوجى موجود بالصدفة ،لم أصدق كلامهما وقررت خلعه».

وخلال نظر المحكمة الدعوى حضر الزوج الذي أبدى ندمه وطلب منها أن تسامحه إلا إنها رفضت وأصرت على الخلع ،وقضت المحكمة بعد فشل مساعى الصلح بينهم بتطليقها .

المصري اليوم