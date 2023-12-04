والي الخرطوم يجدد التزام الولاية باستكمال الخارطة الصحية

جدد والي الخرطوم الأستاذ أحمد عثمان حمزة التزام الولاية باستكمال الخارطة الصحية وتوسعة مظلة الخدمات الطبية في محلية كرري التي لجأت اليها أعداد كبيرة من المواطنين من ضمنهم كبار السن الذين يحتاجون لعلاج الامراض المزمنة، مؤكدا أن قرار تمديد أجل بطاقة التأمين الصحي وتوفير الدواء في صيدليات التأمين يأتي كخطوة داعمة لهذه السياسة.

جاء ذلك خلال لقائه اليوم بوفد الاهالي القائمين على تشييد مركز صحي خور عمر بحضور مدير عام وزارة الصحة دكتور محمود القائم وورئيس لجنة الطواريء الصحية دكتور محمد ابراهيم وقيادات الوزارة.

وأعلن الوالي عن مساهمته في تشييد المركز الصحي بمبلغ عشرين مليون جنيها.

وكانت لجنة الأهالي قد استقطبت الدعم من أبناء المنطقة بالمهجر وبعض الخيرين ووصل المركز الصحي مراحل متقدمة وناشدت أبناء المنطقة بمواصلة دعمهم للمركز.

الى ذلك أكد مدير عام وزارة الصحة أن الوزارة مستمرة في تأهيل وزيادة المستشفيات والمراكز العلاجية لتعويض المرافق الصحية التي خرجت من الخدمة، مشيدا بالدعم من الصحة الاتحادية وبفضله تم توفير الادوية والمستهلكات الطبية للمستشفيات والمراكز الصحية.

سونا