نائب والي غرب كردفان يطلع على الأوضاع بمحلية بابنوسة

اطلع نائب والي غرب كردفان الاستاذ ادم كرشوم نورالدين على مجمل الاوضاع بمحلية بابنوسة التي شهدت موجة نزوح كبيرة الاسبوع الماضي بسبب حالة الخوف والفزع التي سادت مدينة بابنوسة نتيجة للتوقعات بحدوث إشتباكات بين القوات المسلحة بالفرقة 22 مشاة وقوات الدعم السريع. وفي تصريح (لسونا) اوضح الاستاذ ابوعبيدة بخيت جقر المدير التنفيذي لمحلية بابنوسة بأنه قدم شرحاً للسيد نائب الوالي حول القضايا العامة بالمدينة بعد خروج المرافق الصحية عن الخدمة بسبب تهديدات الحرب . واوضح ابوعبيدة ان وضعية النزوح خلقت تحديات كبيرة على مستوى الخدمات في مقدمتها الصحية منها . هذا وقد ناشد الكوادر الصحية العاملة بالمستشفى العام والمراكز الخاصة بالعودة لمزاولة انشطتهم وتلبية إحتياجات المواطنين منادياً الجميع بعدم السماع للشائعات والأخبار المضللة. وابان ان نائب الوالي اكد على الوقوف مع قضايا النازحين وتوجيه كافة جهات الاختصاص بمعالجة الاوضاع الخدمية لأجل عودة الحياة الي طبيعتها . وتشير (سونا) الى ان لقاء المدير التنفيذي بنائب الوالي حضره ممثل لجنة طواريء الأمن المجتمعي بالاضافة لممثلين لمبادرة الصحة بمدينة بابنوسة بهدف وضع الترتيبات اللازمة لتوفير الامن المجتمعي وكيفية فتح مستشفى المدينة وتحسين الخدمات الصحية. سونا

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