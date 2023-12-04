تفاصيل العقوبات الأمريكية على طه عثمان وصلاح قوش ومحمد عطا

قالت الخزانة الأميركية بأن صلاح قوش ضمن مجموعة من مسؤولي نظام البشير السابقين خططوا لتقويض الانتقال المدني الديمقراطي وعمل على استقطاب دعم دولي وإقليمي لإسناد هذه الجهود. وقالت الخزانة الأميركية بأن محمد عطا يقود مجموعة من إسلاميي السودان في تركيا عملت على تقويض الحكم المدني الانتقالي في السودان. وقالت الخزانة الأميركية بأن طه عثمان كان حلقة وصل بين أطراف إقليمية والدعم السريع لإمدادها بالسلاح. وفرضت الولايات المتحدة الأمريكية يوم الإثنين عقوبات على مديري جهاز المخابرات العامة السودانية السابقين صلاح قوش ومحمد عطا لعملهما في زعزعة استقرار السودان. وفرضت عقوبات على مستشار الرئيس المعزول “عمر البشير”، طه عثمان الحسين لعمله في العلاقات الخارجية لصالح حميدتي والدعم السريع. الشرق للأخبار

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