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تفاصيل العقوبات الأمريكية على طه عثمان وصلاح قوش ومحمد عطا

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Asma Osman 0 تبليغ

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قالت الخزانة الأميركية بأن صلاح قوش ضمن مجموعة من مسؤولي نظام البشير السابقين خططوا لتقويض الانتقال المدني الديمقراطي وعمل على استقطاب دعم دولي وإقليمي لإسناد هذه الجهود.

وقالت الخزانة الأميركية بأن محمد عطا يقود مجموعة من إسلاميي السودان في تركيا عملت على تقويض الحكم المدني الانتقالي في السودان.

وقالت الخزانة الأميركية بأن طه عثمان كان حلقة وصل بين أطراف إقليمية والدعم السريع لإمدادها بالسلاح.

وفرضت الولايات المتحدة الأمريكية يوم الإثنين عقوبات على مديري جهاز المخابرات العامة السودانية السابقين صلاح قوش ومحمد عطا لعملهما في زعزعة استقرار السودان. وفرضت عقوبات على مستشار الرئيس المعزول “عمر البشير”،  طه عثمان الحسين لعمله في العلاقات الخارجية لصالح حميدتي والدعم السريع.

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الشرق للأخبار

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على كوش نيوز وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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