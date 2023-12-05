حظي مقطع فيديو للمطرب السوداني المعروف جمال فرفور, بمشاركات عالية على مواقع التواصل الاجتماعي والسوشيال ميديا بالسودان. وبحسب رصد ومتابعة محرر موقع النيلين فقد أظهر المقطع الفنان وهو يغني في حفل حضره جمهور غفير من السودانيين المتواجدين بالعاصمة المصرية القاهرة. وفشل الفنان الملقب بالملك في حبس دموعه وذلك أثناء ترديده لأغنية الحماس الشهيرة (الفينا مشهودة) وهو محمول على أعناق الجمهور. الخرطوم (أخبار الخليج 365)

كانت هذه تفاصيل خبر شاهد بالفيديو.. الفنان جمال فرفور يفشل في حبس دموعه ويبكي لحظة ترديده أغنية (الفينا مشهودة) خلال حفله الحاشد بالقاهرة والجمهور يحمله على الأعناق لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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