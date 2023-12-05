تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي بالسودان مقطع فيديو لسيدة سودانية ظهرت وهي تغني داخل إحدى المنازل بالعاصمة الخرطوم. وبحسب رصد ومتابعة محرر موقع النيلين فقد زعم ناشرو المقطع على مواقع التواصل أن السيدة “حكامة” مناصرة لقوات الدعم السريع. تعليقات الجمهور سخرت من الحكامة التي ظهرت وهي تغني وترقص داخل منزل أحد المواطنين, وكتب أحدهم معلقاً: (عينك قوية لكن ورينا دا بيت منو). الخرطوم (أخبار الخليج 365)

كانت هذه تفاصيل خبر شاهد بالصورة والفيديو.. “حكامة” مناصرة لقوات الدعم السريع تغني وترقص داخل إحدى بيوت المواطنين وساخرون: (عينك قوية لكن ورينا دا بيت منو) لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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