حصد مقطع فيديو متداول على نطاق واسع بمواقع التواصل الاجتماعي والسوشيال ميديا بالسودان آلاف الاعجابات وذلك بعد ساعات من نشره.
وبحسب ما شاهد محرر موقع النيلين فقد أظهر المقطع طفل سوداني صغير وهو يتحدث عبر مكالمة فيديو مع أحد مشاهير تطبيق “تيك توك”.
وقام الطفل بترديد النشيد الوطني لكنه فشل في السيطرة على دموعه بعد أن انتهى من ترديده النشيد الوطني مباشرة.
وبحسب متابعات محرر موقع النيلين فقد حظي المقطع بتفاعلات واسعة من قبل الجمهور الذي أشاد بالطفل, وجاءت التعليقات (ربنا يحفظك يا بطل) وتعليق آخر (حرام عليك يا بطل قطعت قلوبنا).
الخرطوم (أخبار الخليج 365)
كانت هذه تفاصيل خبر شاهد بالصورة والفيديو.. طفل سوداني يبكي بحرقة ويبكي معه المتابعون بعد ترديده النشيد الوطني السوداني والجمهور يعلق: (حرام عليك يا بطل قطعت قلوبنا) لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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