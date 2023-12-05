تناقلت صفحات تنشط على عملاق مواقع التواصل الاجتماعي فيسبوك بالسودان مقطع فيديو وجد حظه من التداول والشهرة. وبحسب رصد ومتابعة محرر موقع النيلين فقد أظهر المقطع المتداول على السوشيال ميديا سودانيات يقدمن فواصل من الرقص المثير خلال حفل زواج خاص أحيته الفنانة هدى عربي, لأسرة سودانية بالإمارات وفقاً لما أورد المتابعون. https://www.facebook.com/reel/319097287641926 ولفتت رقصات السيدات والفتيات أنظار جمهور مواقع التواصل الذي تسابق على نشر التعليقات الساخرة على شاكلة (والله ندى القلعة كلامها صاح). الخرطوم (أخبار الخليج 365)

كانت هذه تفاصيل خبر شاهد بالفيديو.. سودانيات يقدمن فواصل من الرقص المثير بــ(الرقبة) خلال حفل خاص للفنانة هدى عربي بالإمارات وساخرون: (والله ندى القلعة كلامها صاح) لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على كوش نيوز وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.