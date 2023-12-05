شاهد بالفيديو.. خلال حفلها الضجة بالدوحة.. شاب سوداني يصيب الفنانة هدى عربي بــ(الخلعة) بعد أن هتف لها بصوت مسموع ووصفها بــ(الفظيعة)

أصاب شاب سوداني من الجمهور الذي حضر حفل الفنانة هدى عربي, الضجة بالعاصمة القطرية الدوحة الأسبوع الماضي بالذهول و (الخلعة).

وبحسب ما شاهد محرر موقع النيلين فقد ظهر صوت الشاب وهو يهتف للمطربة الملقبة بسلطانة الطرب وذلك بعد أن استشارت الجمهور في الأغنية التي ستقدمها لهم.

وسألت عربي, الجمهور (دايرين شنو؟) ليرد عليها الشاب (سيرة يا فظيعة) وسط ذهولها لثواني, قبل أن تجيبه (طيب طيب).

الخرطوم (أخبار الخليج 365)