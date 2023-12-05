أثار شابين سودانيين ضجة واسعة على مواقع التواصل الاجتماعي بالسودان وذلك بعد ظهورها في حفل خاص بالعاصمة السعودية الرياض. وبحسب ما شاهد محرر موقع النيلين فقد أظهر المقطع الشابين وهما يتفاعلان بشكل هستيري وذلك بعد أن قام فنان الحفل بترديد إحدى الأغنية على إيقاع موسيقى أثيوبي في قاعة الحفل. الخرطوم (أخبار الخليج 365)

كانت هذه تفاصيل خبر شاهد بالفيديو.. شباب سودانيون يقدمون فاصل من الرقص المثير على أنغام الموسيقى الأثيوبية خلال حفل سوداني بالعاصمة السعودية الرياض لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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