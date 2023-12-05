مناوي يناقش مع مسؤولين أتراك ما بعد وقف الحرب المساعدات الإنسانية وقضايا التعليم

ناقش حاكم إقليم دارفور مني أركو مناوي مع مسؤولين أتراك ما بعد وقف الحرب المساعدات الإنسانية وقضايا التعليم. ويزور مناوي تركيا على رأس وفد عالي المستوى من حكومة إقليم دارفور. الجزيرة – – السودان

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