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مناوي يناقش مع مسؤولين أتراك ما بعد وقف الحرب المساعدات الإنسانية وقضايا التعليم

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Asma Osman 0 تبليغ

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ناقش حاكم إقليم دارفور مني أركو مناوي مع مسؤولين أتراك ما بعد وقف الحرب المساعدات الإنسانية وقضايا التعليم.

ويزور مناوي تركيا على رأس وفد عالي المستوى من حكومة إقليم دارفور.

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الجزيرة – – السودان

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على كوش نيوز وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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محمد نصر

محمد نصر

مدون صحفي ولدي خبرة في المجال منذ سنة 2012 في الصحافة المكتوبة كما لدي نفس الخبرة في المجال الإذاعي وتسجيل الصوت على البرامج منذ سنة 2012

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