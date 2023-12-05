ضبط صاحب مركز سيارات يزور المحررات الرسمية بالقاهرة

الداخلية المصرية واصلت أجهزة وزارة الداخلية جهودها لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم تزوير المحررات الرسمية وتقليد الأختام الحكومية. و أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية قيام (صاحب ومدير مركز لصيانة السيارات ” له معلومات جنائية”، مقيم بالقاهرة) بممارسة نشاط إجرامى تخصص فى تزوير المحررات الرسمية والعرفية وتقليد الأختام الحكومية وتراخيص الإعـفاء الجمركى لظروف الإعاقة. وعقب تقنين الإجراءات تم ضبطه بدائرة قسم شرطة المقطم بالقاهرة وعثر بحوزته على (هاتف محمول) بفحصه فنيًا تبين أنه يحتوى على دلائل تؤكد نشاطه الإجرامى، وبمواجهته إعترف بقيامه بإرتكاب الواقعة على النحو المشار إليه نظير مبلغ مالى. وتم إتخاذ الإجراءات القانونية. صحيفة الدستور

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