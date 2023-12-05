ممثل والي الخرطوم: بشريات العودة للخرطوم وتحقيق النصر باتت قريبة

أكد الدكتور بشرى حامد احمد ممثل والي الخرطوم أن بشريات العودة للخرطوم وتحقيق النصر باتت قريبة بإذن الله، وأشار إلى ان حكومة الولاية تبذل مجهودات كبيرة ومتعاظمة لتوفير الخدمات من أجل تحقيق الاستقرار واعادة الحياة لطبيعتها.
وقال د. البشرى في تصريح (لسونا) ضمن مشاركته في الملتقى التنسيقي لحكام الاقاليم وولاة الولايات بالقضارف اليوم، أن والي الخرطوم الاستاذ احمد عثمان حمزة، يقود عمل امنى واجتماعي وانساني كبير لتحقيق الحياة الكريمة لإنسان الولاية ولاسيما المتأثرين بالحرب.
واشار لتنفيذ حكومة الولاية لعدد من المشروعات الخدمية في مجالات المياه والصحة وتوزيع الغذاء وانسياب السلع الاستهلاكية من خلال فتح العديد من المنافذ .
كما أشار د.البشرى إلى توفر الخدمات الطبية والصحية والتشخيصية فى اكثر من خمسة مستشفيات وأكثر من عشرين مركزا صحيا بجانب العيادات الخاصة فضلا عن العيادات الخيرية، مؤكدا عودة الحياة لطبيعتها فى عدد من الاحياء بولاية الخرطوم.
سونا
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