ممثل والي الخرطوم: بشريات العودة للخرطوم وتحقيق النصر باتت قريبة

أكد الدكتور بشرى حامد احمد ممثل والي الخرطوم أن بشريات العودة للخرطوم وتحقيق النصر باتت قريبة بإذن الله، وأشار إلى ان حكومة الولاية تبذل مجهودات كبيرة ومتعاظمة لتوفير الخدمات من أجل تحقيق الاستقرار واعادة الحياة لطبيعتها.

وقال د. البشرى في تصريح (لسونا) ضمن مشاركته في الملتقى التنسيقي لحكام الاقاليم وولاة الولايات بالقضارف اليوم، أن والي الخرطوم الاستاذ احمد عثمان حمزة، يقود عمل امنى واجتماعي وانساني كبير لتحقيق الحياة الكريمة لإنسان الولاية ولاسيما المتأثرين بالحرب.

واشار لتنفيذ حكومة الولاية لعدد من المشروعات الخدمية في مجالات المياه والصحة وتوزيع الغذاء وانسياب السلع الاستهلاكية من خلال فتح العديد من المنافذ .