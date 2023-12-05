أدى فريق الهلال أمس أول مران له بعد وصوله إلى تونس أمس الأول، إستعداداً لمباراته أمام النجم الساحلي التونسي في الجولة الثالثة لمجموعات دوري أبطال إفريقيا يوم الجمعة المقبل في رادس. وشارك في المران كل أفراد الفريق وسط أجواء باردة وبروح معنوية عالية وعزيمة كبيرة لمواصلة المشوار وتحقيق نتيجة إيجابية في المباراة لتكون دافعاً للهلال في مبارياته المتبقية، وتحقيق طموح الترقي إلى ربع النهائي، وسيتواصل البرنامج الإعدادي بمران اليوم. يُذكر أن النجم الساحلي التونسي خسر الجولتين الأولى والثانية أمام مواطنه الترجي وبيترو أتلتيكو الأنغولي، وستكون مباراة الهلال هي الأمل الأخير له، مما يصعب مهمة الهلال الذي يتطلع إلى صدارة المجموعة من هذه المباراة. سونا

كانت هذه تفاصيل خبر الهلال يبدأ إعداده بتونس إستعداداً للنجم الساحلي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على كوش نيوز وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.