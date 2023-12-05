والي القضارف يطالب بضرورة فتح الصادر للمنتوجات الزراعية

أكد الاستاذ محمد عبدالرحمن محجوب ان ملتقى حكام الاقاليم وولاة الولايات يأتي في ظروف استثنائية وحرجة بسبب الحرب وعدم الاستقرار في بعض الولايات، مؤكدا وقفة كافة اهل الولاية حكومة وشعبا مع القوات المسلحة باعتبارها العمود الفقري لتثبيت البلاد. وقال خلال مخاطبته الملتقى والذي يستمر لمدة يومين ويناقش عددا من القضايا التي تهم الولايات ان الاجتماع يأتي لتقييم وتقويم تجربة الحكم اللامركزي على البلاد ومابعد الحرب وأحكام التنسيق المشترك مع الولايات. واستعرض الوالي الجهود التي قادتها حكومة القضارف طوال الفترات الماضية من أجل استكمال حلم القضارف الحل الجذري لمياه الولاية والذي يحتاج لتوفير المال اللازم لطي ملف العطش نهائيا بالقضارف. وطالب الوالى بضرورة فتح الصادر للمنتوجات الزراعية التي تتميز بها القضارف في القطاع الزراعي بشقيه النباتي والحيواني خاصة في ظل النجاح الكبير للموسم الزراعي الماثل وتشجيع المزارعين لمواصلة الإنتاج وتحقيق الاكتفاء الذاتي . سونا

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