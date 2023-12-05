والي سنار يثمن تجربة الضباط الاداريين في الحكم

قال والي سنار الاستاذ توفيق محمد علي عبدالله في الإجتماع التقليدي الاولي الخاص على هامش الملتقى التنسيقي لولاة الولايات الذي انعقد اليوم ويستمر لفترة يومين بولاية القضارف في الفترة من ١٢/٥-١٢/٦ من العام ٢٠٢٣ قال نتمنى ان نخرج برؤية مستقبلية للنهوض بانسان السودان في كافة المجالات وضرورة التنسيق المحكم لمواجهة التحديات والظروف التي يمر بها الوطن من اعتداءات الجنجويد والعملاء ودويلاتهم. واشار توفيق إلى تميز وتفرد تجربة الضباط الاداريين مشيرا إلى ضرورة الوقوف عندها للنجاح الكبير الذي حققه الضباط الاداريين في تسيير دولاب العمل على مستوى الولايات والمحليات والوحدات الإدارية. سونا

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