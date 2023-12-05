مدير المركز القومي للقلب يقف على ترتيبات افتتاح مركز كوستي للقلب

سجل البروفيسور صلاح الباشا مدير المركز القومي للقلب وكبير مستشاري القلب ممثلا لوزير الصحة الاتحادي يرافقه مدير مركز القلب بمدني، سجل صباح اليوم زيارة للموقع المقترح لانشاء مركز القلب بكوستي.

حيث كان في استقباله الدكتور عبدالله عبدالكريم مستشار الوالي للشئون الصحية والدكتور عزالدين حسين علوان المدير العام الوزير المكلف لوزارة الصحة والتنمية الاجتماعية والدكتور الزين سعد ادم مدير الرعاية الصحية الأساسية بوزارة الصحة واختصاصي القلب بكوستي .

وقال مدير المركز القومي للقلب في تصريح (لسونا) أن افتتاح مركز كوستي للقلب يأتي ضمن خطة وزارة الصحة لتوطين العلاج ونقل التخصصات الدقيقة للولايات وتخفيف الاعباء عن المرضى، وأشار إلى أن افتتاح المركز يعد نواة لتأسيس مركز إقليمي لجراحة القلب للكبار والصغار وإصلاح العيوب الخلقية خاصة أن موقع ولاية النيل الأبيض ملتقى لعدد من الولايات .

وأضاف أن المركز سيقدم خدمات التشخيص والموجات الصوتيه والقسطرة التداخلية والتشخيصية مؤكدا أن المبنى مؤهل ليكون نواة وبداية لمركز إقليمي مرجعي بإضافة مباني جديدة وأن ضربة البداية ستكون بمراجعة المرضى ورسم القلب.

وأكد مباركة وزير الصحة الاتحادي لافتتاح هذا المركز ووعد بتوفير الدعم من وزارة المالية .

وفي ذات السياق عبر الدكتور عز الدين حسين علوان المدير العام الوزير المكلف لوزارة الصحة والتنمية الاجتماعية بالولاية عن سعادته بزيارة مدير المركز القومي للقلب للوقوف على الترتيبات لافتتاح مركز كوستي للقلب، وقال إن هذا المركز يجد الاهتمام والرعاية من الوالي وحكومة الولاية ويعد إضافة للخدمات الصحية وتوطين العلاج وتوفير الراحة لمرضى القلب.

وأضاف أن انشاء مصنع للاوكسجين بمستشفى كوستي ساهم مساهمة كبيرة في قيام مركز القلب، وأكد ان المركز يكتسب أهمية خاصة بحسب موقع الولاية الاستراتيجي.

من جهته بشر الدكتور عبدالله عبدالكريم مستشار الوالي للشؤون الصحية بالولاية المواطنين ببداية العمل بمركز القلب بكوستي بافتتاح العيادة الخارجية لاختصاصي القلب والعناية المكثفة للقلب ، وقال إن هذه الزيارة لاعتماد المركز من وزارة الصحة الاتحادية وان الفترة القادمة ستشهد الاعداد للمركز الإقليمي لجراحة القلب.