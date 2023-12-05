القوات النظامية بالشمالية تؤكد إستقرار الاحوال الامنية بالولاية

تقوم قوة مشتركة تضم القوات المسلحة والشرطة وجهاز المخابرات العامة هذه الأيام بعمليات تمشيط واسعة على حدود الولاية الغربية.

وأكد المشرف على معسكرات المستنفرين بالولاية الشمالية العقيد الركن صديق محمد التجاني أن عمليات التمشيط أسفرت عن خلو حدود الولاية الغربية من أي عناصر لمتمردي الدعم السريع ونفي الشائعات و ماتداولته بعض وسائل التواصل الاجتماعي حول وجود مليشيا الدعم السريع على حدود الولاية الشمالية.

وأشار الى أن الاجهزة الامنية تقوم بواجبها في تعاون وتنسيق وتناغم تام للمحافظة على الامن والاستقرار والطمأنينة بالولاية. واضاف أن القوات النظامية جاهزة لتأمين الولاية والتصدي لكل المهددات الامنية .

من جانبه أكد قائد معسكر الكتيبة الاستراتيجية بدنقلا الرائد عمر محمد جبارة أن المعسكر الذي يضم(500 ) مستنفرا من محليات دنقلا والقولد والبرقيق يشهد تدافعا وإقبالا كبيرا من المستنفرين مشيرا إلى أن عمليات التدريب على الاسلحة المتقدمة تسير بصورة طيبة وحسب الخطة الموضوعة لذلك وقال إن المستنفرين يتمتعون بروح معنوية عالية وهم الان جاهزون لتأمين الولاية الشمالية من أي مهددات امنية والمساهمة مع القوات النظامية الاخرى لبسط الأمن والإستقرار وحماية ممتلكات المواطنين.

سونا