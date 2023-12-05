وقفت اللجنة الوطنية المشتركة للطواريء الإنسانية، في إجتماعها اليوم ببورتسودان برئاسة رئيس عضو مجلس السيادة الانتقالي الفريق ركن إبراهيم جابر رئيس اللجنة، على ترتيبات إنعقاد الملتقى التنويري حول عمليات الإستجابة الإنسانية في ظل الطواري الراهنة.
وقال المستشار أحمد محمد عثمان مفوض عام العون الإنساني المكلف في تصريحات لسونا، إن الملتقى، الذي سيعقد الخميس المقبل بفندق كورال ببورتسودان، سيناقش عدداً من أوراق العمل التي تركز على السياسات والأولويات لعمليات الإستجابة الإنسانية في السودان.
وأوضح عثمان أن الملتقى يعتبر حدثاً كبيراً وسانحة طيبة لإستعراض آليات الدولة وسياساتها الحاكمة وتوضيح أولوياتها الوطنية وإيصال المساعدات الإنسانية من دون أي عوائق.
سونا
كانت هذه تفاصيل خبر لجنةالطواريءالوطنيةتطمئن على ترتيبات انعقاد الملتقى التنويري حول عمليات الاستجابة الانسانية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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