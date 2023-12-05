أعلن الحزب الإتحادي الديمقراطي الأصل ترحيبه بقرار مجلس الأمن انهاء مهام بعثة اليونتامس و اعادة توزيع مهامها علي وكالات الامم المتحدة العاملة .
وقال في بيان صحفي أطلعت عليه “اليوم التالي” يرحب الحزب بهذا القرار لما تعلق بأداء البعثة في الفترة الانتقالية و الذي ابتعد كثيرا عن الحياد دون السماح بتفكيك الازمة السياسية بالبلاد الي عواملها الاولية للخروج بحلول واقعية تخاطب جذور الازمة و تفضي الي اتفاق شامل يحصد اجماعا يمكنه من استعادة الانتقال الديمقراطي و يعزز مسيرة بناء الدولة السودانية علي اسس من الحرية و السلام و العدالة .
واضاف المتحدث الرسمي باسم الحزب الاتحادي الديمقراطي الأصل عمر خلف الله يوسف” إن السبيل الذي سلكته البعثة ، بالتسويف تارة و إيصاد الأبواب تارة أخري ، قد أغري و أطمع و افضي لتدخلات خارجية في الشأن السوداني تجاوزت الخطوط الحمراء و انتهت بحرب غير مسبوقة اسهمت في تكريس حالة الانقسام السياسي و يحذر الحزب في حال استمرارها من انقسام مجتمعي يهدد الوحدة الوطنية .
وجدد الحزب الدعوة الي الوفاق الوطني الشامل عبر المبادرة التي اطلقها السيد محمد عثمان الميرغني رئيس الحزب ، للأمة السودانية لحل الازمة السياسية بالبلاد و و محاربة لعوالق النفوس الضيقة و تمتينا و توحيدا لارادة السودانيين السياسية لمجابهة تحديات آخذة في التعقيد اسبابها الاقصاء الممنهج و التشنج الاعمي .
ويري الحزب أن في إيقاف بعثة يونتامس ، سانحة علي حافة هاوية الانزلاق ، لكل السودانيين لإبتدار حوار سوداني / سوداني فيما بينهم توسع فيه المشاركة و تبني توصياته الشراكات السياسية الجديدة علي أسس من الوطنية و الانتماء .
اليوم التالي
كانت هذه تفاصيل خبر مرحباً بقرار إنهاء مهامها.. الاتحادي الأصل يونتامس ابتعدت كثيرا عن الحياد لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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