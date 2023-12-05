مرحباً بقرار إنهاء مهامها.. الاتحادي الأصل يونتامس ابتعدت كثيرا عن الحياد

أعلن الحزب الإتحادي الديمقراطي الأصل ترحيبه بقرار مجلس الأمن انهاء مهام بعثة اليونتامس و اعادة توزيع مهامها علي وكالات الامم المتحدة العاملة .

وقال في بيان صحفي أطلعت عليه “اليوم التالي” يرحب الحزب بهذا القرار لما تعلق بأداء البعثة في الفترة الانتقالية و الذي ابتعد كثيرا عن الحياد دون السماح بتفكيك الازمة السياسية بالبلاد الي عواملها الاولية للخروج بحلول واقعية تخاطب جذور الازمة و تفضي الي اتفاق شامل يحصد اجماعا يمكنه من استعادة الانتقال الديمقراطي و يعزز مسيرة بناء الدولة السودانية علي اسس من الحرية و السلام و العدالة .

واضاف المتحدث الرسمي باسم الحزب الاتحادي الديمقراطي الأصل عمر خلف الله يوسف” إن السبيل الذي سلكته البعثة ، بالتسويف تارة و إيصاد الأبواب تارة أخري ، قد أغري و أطمع و افضي لتدخلات خارجية في الشأن السوداني تجاوزت الخطوط الحمراء و انتهت بحرب غير مسبوقة اسهمت في تكريس حالة الانقسام السياسي و يحذر الحزب في حال استمرارها من انقسام مجتمعي يهدد الوحدة الوطنية .

وجدد الحزب الدعوة الي الوفاق الوطني الشامل عبر المبادرة التي اطلقها السيد محمد عثمان الميرغني رئيس الحزب ، للأمة السودانية لحل الازمة السياسية بالبلاد و و محاربة لعوالق النفوس الضيقة و تمتينا و توحيدا لارادة السودانيين السياسية لمجابهة تحديات آخذة في التعقيد اسبابها الاقصاء الممنهج و التشنج الاعمي .

ويري الحزب أن في إيقاف بعثة يونتامس ، سانحة علي حافة هاوية الانزلاق ، لكل السودانيين لإبتدار حوار سوداني / سوداني فيما بينهم توسع فيه المشاركة و تبني توصياته الشراكات السياسية الجديدة علي أسس من الوطنية و الانتماء .

اليوم التالي