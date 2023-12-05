بملابس لافتة.. شاهد أول ظهور لـ ابنة رانيا يوسف بعد تصريحات المساكنة

ظهرت نانسي مختار، ابنة الفنانة رانيا يوسف، في صورة جديدة، نشرتها عبر خاصية ستوري حسابها الرسمي بتطبيق إنستجرام، كأول ظهور لها بعد تصريحات والدتها عن المساكنة.

وظهرت نانسي ابنة رانيا يوسف، في ستوري إنستجرام، وهي ترتدي ملابس شتوية ملفتة.

أبدت الفنانة رانيا يوسف رأيها في المساكنة قبل الزواج قائلة إنها ترفض خوض تلك التجربة ولكنها لن تمانع إذ فعلت ابنتها ذلك ولن تمعارضها.

وأضافت رانيا يوسف في تصريحات تليفزيونية”: “أنا لن أعيش المساكنة أعوذ بالله، أنا غير بنتي، وتربيتي غير تربيتها، ومش هامنعها لو عرفت باللي عملته”.

وكشفت رانيا يوسف عن رأيها في المساكنة في حالة علمها بأن ابنتها تعيش المساكنة مع شاب فكيف ستتصرف، قائلة:” لن أتدخل في قرارها لأن قبولي أو رفضي لهذا الشيء لن يغير قرارها”.

كانت نشرت نانسي مختار – ابنة الفنانة رانيا يوسف – عدة صور لها عبر وسائل التواصل الاجتماعي، ظهرت فيها خلال زيارتها لإحدى الكنائس.

ووثقت ابنة رانيا يوسف، قيامها بإشعال الشموع داخل الكنيسة، وهو الأمر الذي حصل على استحسان والدتها ومتابعيها، حيث يحرص عدد من المسلمين على زيارة الكنائس وإشعال الشموع.

نانسي مختار ابنة الفنانة رانيا يوسف قد أثارت حالة كبيرة من الجدل؛ بعد ظهورها النادر من خلال تطبيق تيك توك، عبر حسابها الشخصي.

وظهرت ابنة رانيا يوسف، بـ تاتوهات كثيرة على جسدها بمنطقة الأكتاف والقدم.

صدى البلد