مدير شرطة ولاية الجزيرة يتفقد قوات السجون ويطمن على الأوضاع بالسجن الولائي وسجن النساء

أشاد اللواء شرطة فضل عبده فضل مدير شرطة ولاية الجزيرة بالأداور الكبيرة التي تبذلها قوات السجون والإصلاح في سبيل عملية التهذيب والإصلاح للنزلاء ليعودوا متعافين للمجتمع والاسر، مثمنا الدور البطولي الذي لعبته قوات السجون في التصدي لمحاولات هروب نزلاء سجن مدني إبان الأحداث المؤسفة التي شهدتها سجون الولاية، مؤكدا دعم رئاسة شرطة الولاية لتأهيل البنية التحتية للسجون لتعود أفضل مما كانت عليه في السابق.

جاء ذالك لدى زيارته التفقدية اليوم لسجن ود مدني الولائي ومخاطبته جمع القوة، بحضور اللواء شرطة معتصم عبدالفتاح مشرف قوات السجون بولايات القطاع الأوسط والعقيد شرطة الطيب البدوي مدير إدارة قوات سجون الجزيرة والمقدم شرطة حسام الدين عمر أبشر مدير سجن ودمدني الولائي بجانب الضباط وضباط الصف والجنود.

*وتفيد متابعات المكتب الصحفي للشرطة* بأن مدير شرطة الولاية من خلال زيارته التفقدية لقوات سجون الجزيرة والتي تأتي امتدادا لزياراته التفقدية لإدارات شرطة الولاية المختلفة للوقوف علي سير العمل والأداء عقد اجتماع ضم السادة الضباط بقوات سجون الجزيرة، وتفقد سجن ودمدني الولائي وسجن النساء ووقف علي عمليات الصيانة و التأهيل التي تم تنفيذها بدعم من الإدارة العامة لقوات السجون والإصلاح وحكومة الجزيرة ورئاسة شرطة الولاية والمنظمة الدولية للإصلاح والجنائي. رافق السيد مدير شرطة الولاية مدير دائرة الشؤون العامة ومدير دائرة الجنايات.

المكتب الصحفي لشرطة السودان