تنفيذي شيكان: مناهضة بتر وتشويه الأعضاء التناسلية للأنثى

خاطب الأستاذ عبد الناصر عبدالله المدير التنفيذي لمحلية شيكان بولاية شمال كردفان، أمس بقاعة الحاجة أمينة بجمعية تنظيم الأسرة السودانية فرع ولاية شمال كردفان، الورشة التدريبية لمقدمي خدمات الصحة الإنجابية على أسس مجتمعية حول العنف المبني على النوع الإجتماعي ومناهضة بتر وتشويه الأعضاء التناسلية للأنثى وزواج القاصرات.

هذا ويأتي تنظيم الورشة شراكة بين الجمعية وصندوق الأمم المتحدة للسكان وكلية المجتمع بجامعة كردفان بمشاركة عدد (40) من الكوادر الصحية المساعدة (الوسيطات) بحضور عدد من أعضاء اللجنة التنفيذية للجمعية.

وأشاد المدير التنفيذي لمحلية شيكان بالدور الطوعي الذي ظلت تلعبه جمعية تنظيم الأسرة السودانية فرع الأبيض في تقديم الخدمات الصحية والتوعوية لإنسان الولاية والمحلية بصفة خاصة، مشيراً إلى الأنشطة التي نفذتها الجمعية في مراكز الإيواء للوافدين بمدينة الابيض، مؤكداً إستمرارية الشراكة مع الجمعية ودعم أنشطتها وبرامجها.

من جهته، حيا رئيس اللجنة التنفيذية لجمعية تنظيم الأسرة فرع شمال كردفان بالأبيض د. هيثم عبدالله الكوادر الصحية المساعدة (الوسيطات) المشاركات في الورشة، مؤكداً إهتمام الجمعية بالتدريب في مجال الصحة الإنجابية لتحسين الخدمة المقدمة وتحقيق أهداف الجمعية، داعياً إلى الإستفادة من المعلومات في تطوير وتجويد الاداء.

وثمن د. عبدالله الشراكة بين الجمعية وصندوق الأمم المتحدة للسكان وكلية المجتمع بجامعة كردفان في تنفيذ أنشطة مناهضة العنف المبني على النوع.

وتطرق رئيس الجمعية الى الأنشطة التي نفذتها الجمعية خلال الفترة الماضية من خلال خطة الطوارئ الإنسانية عبر المركز المتكامل والعيادة المتنقلة وتقديم الخدمة في عدد من مركز الإيواء داخل مدينة الأبيض الى جانب الأحياء.

من جانبه، قال المنسق الميداني لمشروع الصحة الإنجابية المتكاملة للمرأة (WISH) الأستاذ خضر أحمد جقدول إن الورشة استهدفت الكوادر الصحية المساعدة (الوسيطات) بمحلية شيكان، مؤكداً دورهن في مناهضة العنف المبني على النوع الإجتماعي ومناهضة بتر وتشويه الأعضاء التناسلية للأنثى.

وتشير (سونا) إلى أن الورشة تستمر حتى الخميس القادم.